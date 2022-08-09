SSK, Bağkur, 4C'linin ATM'den 1 dakika içinde cebine nakit para girecek! Emekliye 7.790 TL ödeme! 3 senede bir gelen promosyon müjdesi! Garanti, YapıKredi, Akbank, QNB...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Emekliler promosyon kampanyalarında 7 bin 500 liraya varan ödeme alırken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriliyor. Bankaların 1.500 liranın altında maaşlar, 1.500-2.500 lira arası maaşlar ve 2.500 lira üstü için aylıklar için belirlediği promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle: