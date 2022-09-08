SSK, Bağkur, 4C'lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! Emeklilikle ilgili SGK'dan açıklama! Prim ve maaşlar yanıyor! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında olanlar...

Milyonlarca çalışanın hayali emekli olup refah bir hayat sürmek. SGK uyarı yaptı ve sahte bir durum tespit edilirse ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yakından takip ediliyor ve yasal işlemler uygulanıyor. İşte emekliliğinizin yanmaması için dikkat etmeniz gereken noktalar ve emeklilik iptali ile ilgili merak edilenler!