🔔SSK, Bağkur, 4C'lilere 2 kez ödeme yapılacak! Yıllık 2.993 TL, 2.053 TL, 3. 311 TL formülleri masada! Temmuzdan önce hesaplara yatacak!
Emeklilere her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödeniyor. İkramiye dönemi yaklaştıkça emekliler için bu sene yeni bir artış yaşanacak. Geçen sene 1.000 liradan 1.100 TL'ye çıkarılan ikramiyelere yeni zam gelecek. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışa ilişkin 4 formül konuşulmaya başlandı. İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme hesaplara yatırılacak. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
20.03.2022 17:15 - Son Güncelleme: 20.03.2022 17:15
Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenene ikramiyelerde yeni bir gelişme ortaya çıktı. En az asgari ücret seviyelerine kadar çıkarılması istenene emekli bayram ikramiyelerine yönelik ne kadar artış yapılacağı gündemde merak edilerek araştırılıyor. Bu sene asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.
Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte emekliler için de ikramiye dönemi geliyor. Her yıl bayram öncesinde ikramiye alan emekliler için bu yıl yeni bir artış göründü. Bunun için 4 formül masada...