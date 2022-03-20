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Haberler Ekonomi 🔔SSK, Bağkur, 4C'lilere 2 kez ödeme yapılacak! Yıllık 2.993 TL, 2.053 TL, 3. 311 TL formülleri masada! Temmuzdan önce hesaplara yatacak!

🔔SSK, Bağkur, 4C'lilere 2 kez ödeme yapılacak! Yıllık 2.993 TL, 2.053 TL, 3. 311 TL formülleri masada! Temmuzdan önce hesaplara yatacak!

Emeklilere her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödeniyor. İkramiye dönemi yaklaştıkça emekliler için bu sene yeni bir artış yaşanacak. Geçen sene 1.000 liradan 1.100 TL'ye çıkarılan ikramiyelere yeni zam gelecek. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışa ilişkin 4 formül konuşulmaya başlandı. İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme hesaplara yatırılacak. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

20.03.2022 17:15 - Son Güncelleme: 20.03.2022 17:15
🔔SSK, Bağkur, 4C’lilere 2 kez ödeme yapılacak! Yıllık 2.993 TL, 2.053 TL, 3. 311 TL formülleri masada! Temmuzdan önce hesaplara yatacak!

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenene ikramiyelerde yeni bir gelişme ortaya çıktı. En az asgari ücret seviyelerine kadar çıkarılması istenene emekli bayram ikramiyelerine yönelik ne kadar artış yapılacağı gündemde merak edilerek araştırılıyor. Bu sene asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

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🔔SSK, Bağkur, 4C’lilere 2 kez ödeme yapılacak! Yıllık 2.993 TL, 2.053 TL, 3. 311 TL formülleri masada! Temmuzdan önce hesaplara yatacak!

Milyonlarca emekli her bayram olduğu gibi bu bayram da ikramiye alacaklar. İkramiye dönemi yaklaşırken emekliler için bu yıl yeni bir artış görüldü.

🔔SSK, Bağkur, 4C’lilere 2 kez ödeme yapılacak! Yıllık 2.993 TL, 2.053 TL, 3. 311 TL formülleri masada! Temmuzdan önce hesaplara yatacak!

Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyeye yeni zam geliyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...

🔔SSK, Bağkur, 4C’lilere 2 kez ödeme yapılacak! Yıllık 2.993 TL, 2.053 TL, 3. 311 TL formülleri masada! Temmuzdan önce hesaplara yatacak!

Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte emekliler için de ikramiye dönemi geliyor. Her yıl bayram öncesinde ikramiye alan emekliler için bu yıl yeni bir artış göründü. Bunun için 4 formül masada...

🔔SSK, Bağkur, 4C’lilere 2 kez ödeme yapılacak! Yıllık 2.993 TL, 2.053 TL, 3. 311 TL formülleri masada! Temmuzdan önce hesaplara yatacak!

Emeklilerin bayram ikramiyesi dönemi yaklaşırken, zam beklentileri de arttı. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor.

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