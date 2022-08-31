SSK, Bağkur, 4C'liler 5000 5975 primle 40-44-50 yaşında emekli edilecek! EYT'de yeni yaş ve prim TABLOSU AÇIKLANDI! 2000-2001-2002-2004-2005-2008 tarihinde işe girenler...
EYT hakkında son gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gözü gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Vatandaşlar, emeklilik hakkını elde etmesine ve prim borçlarını ödemesine rağmen emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılmış oluyor. Hükümet tarafından EYT'liler için çözüm önerileri masaya tek tek yatırılıyor. Bu kapsamda tek formül üzerinde duruluyor. Öte yandan prim eksiği olan da bulunuyor. EYT'li olmak için gereken prim şartı ise 5000 ile 5975 gün arasında değişim gösteriyor. Peki, eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4a) emeklilik şartları neler? İşte tablo tablo tüm detaylar...
31.08.2022 08:57 - Son Güncelleme: 31.08.2022 08:57
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş, emeklilik hakkını elde etmesine rağmen emekli olamayıp yaş şartına takılıyor. Öte yandan EYT'de prim eksiği olanlar da bulunuyor. Bunun için de çeşitli çalışmalar gündeme geldi. Pek, EYT'lilerin eksik primi nasıl tamamlanacak? EYT çalışmalarında son durum ne? İşte merak edilenler...
Milyonlarca sigortalının beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışması devam ediyor.