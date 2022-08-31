SSK, Bağkur, 4C'liler 5000 5975 primle 40-44-50 yaşında emekli edilecek! EYT'de yeni yaş ve prim TABLOSU AÇIKLANDI! 2000-2001-2002-2004-2005-2008 tarihinde işe girenler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş, emeklilik hakkını elde etmesine rağmen emekli olamayıp yaş şartına takılıyor. Öte yandan EYT'de prim eksiği olanlar da bulunuyor. Bunun için de çeşitli çalışmalar gündeme geldi. Pek, EYT'lilerin eksik primi nasıl tamamlanacak? EYT çalışmalarında son durum ne? İşte merak edilenler...