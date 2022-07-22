SSK, Bağkur, 4C,EYT’li herkesi içine alıyor! 8 müjde tek tek sıralandı! Zamla birlikte 4 bin 173 TL...

Merhaba, ben tekstil işçisiyim. Bizim işyerimizde psikolojik baskı yoğun bir şekilde uygulanıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor. Akşamları mesaiye kalmak zorunlu olmadığı halde kalmayacağım dediğinizde farklı muamele görüyorsunuz. Bununla ilgili şikayette bulunabilir miyim ve bundan dolayı işten çıkarılır mıyım?

Mobbing çalışma hayatımızın her noktasında ne yazık ki karşılaştığımız bir durum. Bu duruma katlanmak zorunda değilsiniz. Bahsetmiş olduğunuz durum eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır. Alo 170 hattını arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Ayrıca mobbing cezası ülkemizde 4 aydan 3 yıla kadar hapis gerektirir. Bakanlık eşitlik ilkesine aykırılıktan 99/1a gereği mağduriyete uğramış her işçi için 397 TL idari para cezası uygulamaktadır. Şikayetinizden dolayı işten çıkarılamazsınız, tüm yasal alacaklarınızı ödeyerek işten çıkarılma durumuyla karşılaşırsanız da işe iade davası açarak kazanabilirsiniz.