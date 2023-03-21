3 gün sonra yatıyor! SSK, Bağkur, 4C, EYT'liye şimşek gibi 9.800 TL ödeme! Emekliler 2 dakikada ATM'den çekecek! 1-2-3-4-5 Nisan 2023 tarihlerinde...

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

EYT düzenlemesi ile yaş şartı tamamen kaldırıldı. Buna göre prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan EYT'liler emeklilik hakkı elde edecek. 2023 yılında 2,25 milyon kişinin emekli edilmesi planlanıyor.