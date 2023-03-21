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Haberler Ekonomi 3 gün sonra yatıyor! SSK, Bağkur, 4C, EYT'liye şimşek gibi 9.800 TL ödeme! Emekliler 2 dakikada ATM'den çekecek! 1-2-3-4-5 Nisan 2023 tarihlerinde...

3 gün sonra yatıyor! SSK, Bağkur, 4C, EYT'liye şimşek gibi 9.800 TL ödeme! Emekliler 2 dakikada ATM'den çekecek! 1-2-3-4-5 Nisan 2023 tarihlerinde...

Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açmaya başladı. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 10.000 liraya kadar yükseldi. Bazı ek ödemelerle birlikte bu tutar daha da artıyor. İşte 2023 Mart-Nisan ayı banka banka ödemelerde son durum...

21.03.2023 21:39 - Son Güncelleme: 21.03.2023 21:39
SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye şimşek gibi 9.800 TL ödeme yapılacak! Emekliler 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Maaş alanlar 3 gün içinde...

Mart ayıyla birlikte promosyon ücretlerini merak eden emekliler fırsatlardan halen yararlanabiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. Peki, en yüksek ödeme hangi bankada? İşte detaylar...

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SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye şimşek gibi 9.800 TL ödeme yapılacak! Emekliler 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Maaş alanlar 3 gün içinde...

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

EYT düzenlemesi ile yaş şartı tamamen kaldırıldı. Buna göre prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan EYT'liler emeklilik hakkı elde edecek. 2023 yılında 2,25 milyon kişinin emekli edilmesi planlanıyor.

SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye şimşek gibi 9.800 TL ödeme yapılacak! Emekliler 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Maaş alanlar 3 gün içinde...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye şimşek gibi 9.800 TL ödeme yapılacak! Emekliler 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Maaş alanlar 3 gün içinde...

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

SSK, Bağkur, 4C, EYT’liye şimşek gibi 9.800 TL ödeme yapılacak! Emekliler 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Maaş alanlar 3 gün içinde...

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

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