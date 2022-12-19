SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! SGK’dan sarı alarm! Prim, maaş, tazminat yanıyor! KOD 08 ile çıkış yapmazsanız...

SSK, Bağ-Kur'lu ve EYT'liler için önemli bir açıklama geldi. Emekli olmak her çalışanın hayalidir. Bunun için mutlaka SGK'ya prim ödemesi yapmak gerekiyor. Bu primleri çalışarak veya kendi işinizi yaparak ödeyebiyorsunuz. Bazı kişilerin SGK hizmet dökümüne bakıldığında primlerin hemen yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşınız kesilebiliyor veya emekliliğiniz yanıyor. Peki, emekli maaşı neden kesiliyor? Bu harfler ne anlama geliyor? İşte konu hakkında detaylar!