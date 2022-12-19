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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! SGK'dan sarı alarm! Prim, maaş, tazminat yanıyor! KOD 08 ile çıkış yapmazsanız...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! SGK'dan sarı alarm! Prim, maaş, tazminat yanıyor! KOD 08 ile çıkış yapmazsanız...

Eğer hizmet dökümünüzde bu harfler varsa SGK maaşınızı anında kesiyor! e-Devlet'e girip hemen kontrol edin! Bazı kişilerin SGK hizmet dökümüne bakıldığında primlerin hemen yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşınız kesilebiliyor. Bu bağlamda fiilen bir işte çalışmadığı halde eş, dosta ait işyerinde sigortalı gösterilenler çok büyük pişmanlık yaşayabilirler. Bu kapsamda bazı harfler EYT'lileri emeklilikten, bazı kodlar ise tazminattan edebiliyor. Peki, bu harfler neler? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
19.12.2022 16:07 - Son Güncelleme: 19.12.2022 16:07
SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! SGK’dan sarı alarm! Prim, maaş, tazminat yanıyor! KOD 08 ile çıkış yapmazsanız...

SSK, Bağ-Kur'lu ve EYT'liler için önemli bir açıklama geldi. Emekli olmak her çalışanın hayalidir. Bunun için mutlaka SGK'ya prim ödemesi yapmak gerekiyor. Bu primleri çalışarak veya kendi işinizi yaparak ödeyebiyorsunuz. Bazı kişilerin SGK hizmet dökümüne bakıldığında primlerin hemen yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşınız kesilebiliyor veya emekliliğiniz yanıyor. Peki, emekli maaşı neden kesiliyor? Bu harfler ne anlama geliyor? İşte konu hakkında detaylar!

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SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! SGK’dan sarı alarm! Prim, maaş, tazminat yanıyor! KOD 08 ile çıkış yapmazsanız...

Emeklilik planı yapan EYT'lilerin hizmet dökümünde yer alan bazı harflere, işten ayrılacağı zaman girilen kodlara dikkat etmesi gerekiyor.

SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! SGK’dan sarı alarm! Prim, maaş, tazminat yanıyor! KOD 08 ile çıkış yapmazsanız...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı denetimler sonucu bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.

SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! SGK’dan sarı alarm! Prim, maaş, tazminat yanıyor! KOD 08 ile çıkış yapmazsanız...

Bir işyerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulduktan sonra, bu işyeri hakkında denetim süreci başlatılıyor. Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.

SSK, Bağkur, 4C, EYT’lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! SGK’dan sarı alarm! Prim, maaş, tazminat yanıyor! KOD 08 ile çıkış yapmazsanız...

Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor.

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