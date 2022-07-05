SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, memur, emekli herkesi kapsıyor! 6 MÜJDE GELDİ! 5600 gün prim ödeme ve 49 yaşında...
Milyonlarca kişinin merak ettiği sorular tek tek yanıtlandı. 1 Ağustos 1998 yılı sigorta girişimle askerlik hariç 6668 gün prim ödemem var. Normal şartlarda emekliliğim 57 yaşı gösteriyor. EYT çıkarsa yararlanabilir miyim? İşe giriş tarihim 1 Haziran 1992 olup toplam 6552 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? 9800 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? 8 Aralık 2021 tarihinde 150 gün askerlik borçlanması yaptım. Toplam 3610 gün primim var. EYT yasası çıkarsa, 3600 günden emekli olabilir miyim? EYT çıkmazsa veya 3600 günü kapsamazsa ne zaman emekli olurum? İşte tüm merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!
Hepsi tek tek açıklığa kavuştu. İşçi, işsiz, emekli, işveren, dul, yetim, SGK, SSK'lı Bağkur'lu, EYT'li herkes bu soruları merak ediyordu. Açıklamalar ardı ardına geldi. SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li, memur tüm çalışanları yakından ilgilendiren sorular ve cevapları haberimizde yer alıyor. 1977 doğumluyum. 4 Şubat 1992 sigorta girişim var. Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkarsa faydalanabilir miyim? 14 Mayıs 1972 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 22 Şubat 1989. Acaba ne zaman emekli olurum? 12 Şubat 2007'den beri de Bağkur'luyum. Acaba nasıl emekli olurum? İşte tüm sorular ve cevapları!
Soru: 19 Temmuz 1981 doğumluyum. 1 Ağustos 1998 yılı sigorta girişimle askerlik hariç 6668 gün prim ödemem var. Normal şartlarda emekliliğim 57 yaşı gösteriyor. EYT çıkarsa yararlanabilir miyim? Tuncay DEMİR
Cevap: 5900 günden fazla prim ödemeniz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Henüz ortada kamuoyuyla paylaşılan bir yasa tasarısı dahi yok. Yani EYT esasları belli değil. 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 1 Ağustos 2023'ten sonra çıkacak bir yasadan yararlanmanız gerekir.
2023'TE EMEKLİSİNİZ
Soru: 1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1 Haziran 1992 olup toplam 6552 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Yasemin YILDIRIM
Cevap: Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2023'te 49 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
BAĞKUR'DA EMEKLİLİK ŞARTLARINI PRİM GÜN SAYISI BELİRLİYOR
Soru: 27 Şubat 1972 doğumluyum. SSK başlangıcım 1989'da olup 360 gün prim ödemem var. 1992'de askere gittim. 1995'ten bugüne kadar Bağkur'a prim ödüyorum. 9800 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Mehmet BABA
Cevap: SSK, Bağkur ve askerlik başlangıçlarınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmiş, askerlik sürenizi de belirtmemişsiniz. Oysa bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Çünkü Bağkur'da şartları 1 Haziran 2002'deki prim gün sayısı belirliyor. Sorunuzu Bağkur'a 9800 gün prim ödediğiniz varsayımına göre cevaplandırıyoruz. 9000 günden fazla priminiz olduğundan 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Şayet emekli olmadan önce sizin gibi emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayıp, aranan yaşın dolmasını bekleyenleri emekli edecek bir EYT yasası çıkarsa siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz. EYT yasası çıkmazsa, askerlik sürenizin bir yılını borçlanmanız halinde, Bağkur'da emekli olmak için; 25 tam yıl (9000 gün) prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra faaliyetinize son verip prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. SSK, Bağkur ve askerlik başlangıcınızı tarih (gün, ay,yıl) olarak ve askerlik süreniz ile Bağkur'a ödediğiniz prim gün sayınızı (9800 günün içinde SSK priminin olup olmadığı) bildirmeniz halinde, sorunuza daha net cevap verebiliriz.
EYT ÇIKMAZSA ASKERLİĞİNİZİ BORÇLANMALISINIZ
Soru: 17 Ekim 1972 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 10 Mart 1994 olup 9050 gün prim ödemem var. Acaba ne zaman emekli olurum? Özgür SAVAŞ
Cevap: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmışsanız 470 gününü borçlanmanız halinde, 53 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.