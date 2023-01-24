SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 5 MÜJDE GELDİ! 1260 gün (3.5 yıl) prim ödemeyle emekli olunacak! 1999-2000-2008 arasına dikkat! 775 gününü borçlanarak...
Emeklileri ve emekli olmak için yasayı bekleyenleri ilgilendiren açıklama geldi. SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin merak ettiği sorular tek tek uzamanlar tarafından açıklandı. Arama motorlarında, "3 Eylül 2000'den beri uzman çavuşum. EYT yasası kapsamında mıyım? Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik başlangıcında sigortalı olduğumdan, askerliğimi borçlansam EYT'li olabilir miyim? Doğum borçlanması yaparak sigorta giriş tarihimi geri çekebilir miyiz?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen cevaplar haberimizde...
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar netleşti. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek hepsi açıklandı. Emeklilikle alakalı uzmanlara bazı sorular geliyor. "Askerliğimi borçlanıp prim günümü yükseltmenin, emekli ikramiyesi ve maaşıma bir etkisi olur mu? Doğum borçlanması yaparak sigorta giriş tarihimi geri çekebilir miyiz? Askerliğimi borçlanıp bedelini ödersem EYT kapsamına girer miyim? " gibi sorulara yanıt aranıyor. Emekli aylığı bağlanmasından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde...
İşten ayrılmayı ve başka firmaya geçmeyi düşünüyorum. İşten ayrılırken sıkıntı çıkar mı? G.M.
İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır.
İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ayla 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.
Eğer bu sürelere uyulmadan taraflardan biri iş sözleşmesini sona erdirirse bu süreler kadarki ücretleri karşı taraftan talep edebilirler. Ayrıca, işe başlarken yapmış olduğunuz sözleşmede işi haklı bir neden olmaksızın bırakmanız halinde herhangi bir cezai şart konulmuş ise örneğin sizi eğitime göndermiş bunun masrafını işveren karşılamış ise bu yapmış olduğu masrafları aradan makul bir süre geçmeden işten ayrılmış iseniz sizden talep edebilir.
Uzun süreli rapor alan işçinin sözleşmesi fesih edilebilir mi?
İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshi mümkündür. Bu halde feshin mümkün olabilmesi için; rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süresini (kıdeme göre değişen 2, 4, 6 ve 8 haftalık ihbar süreleri) '6' hafta aşması gerekir. İşveren tarafından bu feshin yapılması halinde işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir.
Kamu kurumunda işçi kadrosunda çalışmaktayım. Kendi adıma işyeri açabilir miyim? Yanımda işçi çalıştırabilir miyim?
Maaşımdan vergi kesintisi olur mu? A.Ç.
İş sözleşmesinde ve işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi varsa orada; çalışan işçinin başka bir iş yapma yasağı varsa kendi adınıza işyeri açamazsınız. Buna engel bir durum olmaması halinde işçi tarafından işyeri açılması halinde bu durumun vergi ve SGK bakımında farklı sonuçları olabileceğinden, işyeri açıldığı personel ya da muhasebe birimine bildirilmelidir. Ama bu yeni işyerinin mevcut işini olumsuz etkilememesi ve işçinin işini aksatmaması gerekir. SSK'lı çalışan kişi, kendi hesabına iş yeri açarsa, SSK'lılık durumu devam eder ve kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ- Kur'a geçmek zorunda değildir. Ayrıca, kişinin SSK'lı olarak çalışıyorken Bağkurlu olarak iş yeri açması bağkur primi de ödemeyeceğinden dolayı, daha avantajlı durumda olmasını sağlayacaktır.