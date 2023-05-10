SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 4 MÜJDE GELDİ! 376 gün prim ödeyip emekli olabilirsiniz! Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan staj ve çıraklık...
EYT'den emekli olmak isteyenler veya emeklilik planı yapanlar uzmanlara bazı konularda sorular soruyor. Arama motorlarında, "Eksik primi gün satın alıp emekli olabilir miyim? 5449 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? 8 yıl jandarma uzman çavuşluk yaptım. Askerlik borçlanması yapabilir miyim? 2020'den 2021'e kadar da 360 gün SSK'ya prim ödemedim. Bu 7 yıl kuralı nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Soru: EYT başvurusu yaptım. Fakat hâlâ beklemede. 1975 doğumluyum. 1997'den 2017'ye kadar SSK sigortam var. Yalnız son 3 senesi parça parça prim ödedim. Yani son 3 senede boşluklarım var. Toplamda da 5400 gün prim ödemem var. 2017'den 2020'ye kadar 1127 gün Bağkur'a prim ödedim. 2020'den 2021'e kadar da 360 gün SSK'ya prim ödemedim. Bu 7 yıl kuralı nedir? Aydınlatırsanız sevinirim.
Cevap: Primi ödenen son 7 yılda (son 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsü şartlarıyla emekli olunuyor. Değişik sigortalılık statüsünde prim ödeyenlerin hangi sigortalılık statüsünden emekli olacağını, primi ödenen son yedi yıl belirliyor. Bağkur'a 1127 günden fazla prim ödemeniz yoksa (ki sorunuzdan olmadığı anlaşılıyor) SSK şartlarıyla emekli olacaksınız. Doğum ve sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Askerliğiniz hakkında da bilgi vermemişsiniz. Oysa bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. EYT kapsamındasınız. Emekliliğinizde yaş aranmayacak. Sigorta başlangıç tarihiniz 23 Mayıs 1997'den önceyse 425 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5825 güne, sonraki bir tarih ise 500 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
EMEKLİ OLABİLİYOR MUYUM?
Soru: 1965 doğumluyum. 2004 girişimle 5800 gün prim ödemem var. Emekli olabiliyor muyum?
Cevap: Emekli olabilmek için; 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 1200 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 4500 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 2029'da 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).
EK GÖSTERGE ARTIŞI NEDEN MAAŞIMA YANSIMADI?
Soru: Annem emekli ebe, babam 1'inci dereceden emekli öğretmendi. 2009 yılında vefat etti. Mart ayında babamın maaşını ek gösterge yansımış bir şekilde almayı umuyorduk ama normal maaşını aldık. Ek gösterge yansımamıştı. Bir hata olmuş olabilir mi? Babamın maaşına ek gösterge var mı?
Cevap: Babanız 1'inci derecede öğretmenlik yaptığından 3600 ek göstergeden yararlanır. Normal şartlarda babanızın ek gösterge değişikliğinin yetim aylığınıza yansıması gerekiyor. Ancak burada önemli olan; size bağlanan aylığın, Emekli Sandığı'nda emeklilere ve dul yetimlerine bağlanan alt sınır aylığının üzerinde olup olmadığıdır. Şayet; alt sınır aylığının altında olması nedeniyle, size alt sınır aylığı bağlanmışsa, normal aylığınız alt sınır aylığı seviyesine gelene kadar, aylık artışları elinize geçen aylık tutarını değiştirmeyecektir. Dolayısıyla emekli aylıklarına yapılan zamları hissetmeyeceksiniz. Muhtemelen bu nedenle ek gösterge artışını hissetmediniz. Ancak tereddüttünüz varsa, SGK'ya yazılı olarak başvurup, ek gösterge artışının neden aylığınıza yansımadığını sormanız halinde, dosyanız incelenerek tarafınıza bilgi verilecektir.
İSTEDİĞİNİZ ZAMAN BAŞVURABİLİRSİNİZ
Soru: 25 Şubat 1983 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 13 Ocak 1999 olup 6458 gün prim ödemem var. EYT'den yararlanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum?
Cevap: İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa EYT kapsamındasınız. Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. EYT'lilerden yaş aranmıyor. Süre ve prim şartıyla emekli olabiliyorlar. Süre ve prim şartını da sağladığınızdan istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.