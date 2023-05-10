SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! 4 MÜJDE GELDİ! 376 gün prim ödeyip emekli olabilirsiniz! Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan staj ve çıraklık...

Soru: EYT başvurusu yaptım. Fakat hâlâ beklemede. 1975 doğumluyum. 1997'den 2017'ye kadar SSK sigortam var. Yalnız son 3 senesi parça parça prim ödedim. Yani son 3 senede boşluklarım var. Toplamda da 5400 gün prim ödemem var. 2017'den 2020'ye kadar 1127 gün Bağkur'a prim ödedim. 2020'den 2021'e kadar da 360 gün SSK'ya prim ödemedim. Bu 7 yıl kuralı nedir? Aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap: Primi ödenen son 7 yılda (son 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsü şartlarıyla emekli olunuyor. Değişik sigortalılık statüsünde prim ödeyenlerin hangi sigortalılık statüsünden emekli olacağını, primi ödenen son yedi yıl belirliyor. Bağkur'a 1127 günden fazla prim ödemeniz yoksa (ki sorunuzdan olmadığı anlaşılıyor) SSK şartlarıyla emekli olacaksınız. Doğum ve sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Askerliğiniz hakkında da bilgi vermemişsiniz. Oysa bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. EYT kapsamındasınız. Emekliliğinizde yaş aranmayacak. Sigorta başlangıç tarihiniz 23 Mayıs 1997'den önceyse 425 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5825 güne, sonraki bir tarih ise 500 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.