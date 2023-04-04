SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! 4 MÜJDE GELDİ! 1028 gün daha prim ödemek yeterli! O kişiler de EYT listesine girecek! Kısmi emeklilik, staj, Bağkur tescil...

Kamuda işçi olmak isteyenler dikkat!

■ Kamu kurumlarında işçi olmak için ikamet şart mı?

Yönetmeliğe göre, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana başvuruda ilçe, il veya bölge düzeyinde ikametgâh şartı aranabilir.

