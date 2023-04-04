SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 4 MÜJDE GELDİ! 1028 gün daha prim ödemek yeterli! O kişiler de EYT listesine girecek! Kısmi emeklilik, staj, Bağkur tescil...
EYT, SSK, Bağkur, 4C'li herkesi kapsayan soru ve cevaplar geldi. Milyonlarca kişi çalışma hayatında birçok konunun detaylarını merak ediyor ve gerekli araştırmalar yapıyor. Özellikle EYT ile ilgili detaylar hala gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar uzmanlara, "1 Ocak 1966 doğumlu annemim sigorta başlangıç tarihi 1 Ekim 2008 olup 5220 gün prim ödemesi var. Ne zaman emekli olur? Şu an 7500 gün ile memuriyete devam ediyorum. EYT yasasından yararlanabilir miyim? Toplam 3650 gün prim ödemesi var. Kısmi emekli olabilir miyim?" sorularını yöneltti. İşte merak edilenler haberimizde!
04.04.2023 16:31 - Son Güncelleme: 04.04.2023 16:31
■ İşçi alımında öncelik hakkı nedir?
Kamu işçi ilanlarına başvuruda genel başvuru listesinin yanı sıra, öncelikli başvuru listesi de oluşturulmaktadır. Öncelik hakkı işe yerleşme garantisi sağlamamakla birlikte; sınava tabi ilanlara KPSS veya EKPSS puanı olmaksızın başvuru yapabilme imkanı sağlar. Kuraya tabi ilanlara da öncelikli adaylar öncelik hakkı ile başvuru yapabilirler.
Kamu ilanlarına başvuruda öncelikli başvuru hakkı tanınmakta olanlar şunlar: a. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.