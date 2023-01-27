SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! 3 MÜJDE GELDİ! Sigorta başlangıç tarihi 18 ay geri çekilecek! 9 ay borçlanma yeterli! 2000-2008 arası tarihler...

■ Bugüne kadar ödenen primlerle emekli olamıyorum. Ne yapabilirim? A.Y.

Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, - Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4. maddenin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri, - Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, - 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, - Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, - Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, - Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, - Grev ve lokavtta geçen süreleri, - Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, - Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, - 4857 sayılı Kanun'a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanma hakları bulunmaktadır.