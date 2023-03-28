SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! 3 MÜJDE GELDİ! 20 günlük staj + 800 gün prim ödemeyle emekli olunacak! 50-55 yaşla 3.5 senedir...

54 GÜN PRİM EKSİĞİMİ NASIL TAMAMLAYABİLİRİM?

Soru: 30 Nisan 1968 doğumluyum. Hizmet başlangıcım 10 Ağustos 1989'dur. Geçen yıl sonunda 142 gün askerlik borçlanması ödedim. Çünkü 5000 prim gibi bir algı oluşturulmuştu. Ve çalıştığım işletme de (otel) 31 Aralık 2022'de çıkışımı yapmış. Şu an işsizlik maaşı alıyorum. 398 gün daha askerlik borçlanması yapabiliyorum. Ama bu durumda halen 54 gün prim eksiğim kalıyor. Sormak istediğim şey; bu 54 günü de ödeyebilir miyim? Yoksa sigortalı çalışmam zorunlu mu?

Cevap: EYT kapsamındasınız. Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. EYT'lilerden yaş aranmadığından priminizi 5450 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 5000 gün priminizin son 2520 günü içinde Bağkur primi yoksa, askerliğinizin kalan 398 gününü borçlanıp, 54 gün de isteğe bağlı prim ödeyerek toplam priminizi 5450 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.