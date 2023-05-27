SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 3 MÜJDE GELDİ! 1585 gün daha prim ödemek yeterli! Başlangıç 2 yıl geriye çekilecek! Kısmi emeklilik...
Emeklilikle ilgili pek çok soru ve cevap merak ediliyor. Özellikle EYT sonrasında emeklilikle ilgili soruların sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanlara yöneltilen sorular arasında "Malulen erken emekli olabilir miyim?", "3600 günle emekli olabilir miyim?" ve "Maaşım ne zaman ödenir?" gibi konular bulunuyor. Tüm bu merak edilenler haberimizde yer alıyor...
Çalışanların ve emekli olmak isteyenlerin merak ettiği birçok sorunun cevabı için açıklamalar yapıldı. Maaş zammı, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumu, Bağkur primleri ve 3600 günle emeklilik gibi birçok konu haberimizde detaylı bir şekilde ele alınıyor. İşte tüm bu konularla ilgili detaylar...
Soru: SSK giriş tarihim 1991 olup 4015 gün prim ödemem var. EYT'den emekli olabilir miyim? Ya da 3600 günden olabilir miyim?
Cevap: Doğum, askerlik tarihinizi ve askerlik sürenizi bildirmemişsiniz. Sorunuzu verdiğiniz bilgilere göre cevaplandıracak olursak; EYT kapsamında olduğunuzdan emekliliğinizde yaş aranmayacak. Sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarıyla emekli olacaksınız. 1991'deki sigorta başlangıcınız, 23 Mayıs'tan önceyse 1510 gün daha prim ödeyerek priminizi 5525 güne tamamlayacağınız, sonraysa 1585 gün daha prim ödeyerek priminizi 5600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 3600 günle emeklilik EYT yasası kapsamında değil, 3600 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
BAĞKUR SÜRENİZİ İHYA ETMELİSİNİZ
Soru: 18 Haziran 1973 doğumluyum. TSK'da uzman çavuş olarak 15 Temmuz 1994 tarihinde göreve başlayıp, 15 Ekim 2009 tarihinde istifa ederek görevden ayrıldım. 15 yıl hizmet yaptım. Şubat 2017'de üzerime şirket açtım. Şirket halen üzerimde aktif olarak açık olmasına rağmen, hiç Bağkur primini ödeyemedim. TSK'daki hizmetim nedeniyle 7673 gün prim ödemem gözükmektedir. Ben EYT yasasından emekli olabiliyor muyum?
Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olduğunuzdan EYT kapsamındasınız. Dolayısıyla emekliliğinizde yaş aranmayacak, sadece primle emekli olabileceksiniz. Memuriyete dönüp priminizi 9000 güne tamamlayarak emekli olamayacağınıza göre, Şubat 2017'den itibaren Bağkur'a olan prim borcunuzu ödeyerek (Bağkur sürenizi ihya ederek) priminizi 9000 güne tamamlayarak Bağkur'dan emekli olabilirsiniz.
MEMUR ASKERLİK BORÇLANMASIYLA EYT KAPSAMINA GİREBİLİR Mİ?
Soru: Öğretmenliğe başlama tarihim 4 Ekim 1999'dur. Askerliğimi Ağustos 1998-Mart 1999 arası yaptım. Askerliğimi ödeyerek EYT yasasına dahil olabilir miyim?
Cevap: Memurlar askerlik borçlanmasıyla EYT kapsamına giremiyor. Emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Boşluğunuz yoksa 4 Ekim 2024 tarihine kadar çalışarak hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN DAVA AÇSAM KAZANIR MIYIM?
Soru: 1976 doğumluyum. İlk iş başlangıç tarihim 24 Kasım 1999'dur. 1996'da 18 ay askerlik yaptım. Halen 4/c'li memur olarak çalışıyorum. Askerliğimi saydırdığım halde EYT kapsamına alınmadım. 9500 gün prim ödemem var. Emekli olabilmek için dava açsam kazanır mıyım? Veya emsal karar var mı?
Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan memurlar, askerlik borçlanmasıyla EYT kapsamına giremiyorlar. Maalesef SGK uygulaması böyle. Bu konuda bağlayıcı Yargıtay Genel Kurulu kararı yok. Açacağınız davanın sonucunu öngörmek mümkün değil. 9000 günden fazla hizmet süreniz olduğundan, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.