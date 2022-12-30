SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! 2 MÜJDE GELDİ! Sigorta başlangıç tarihi 18 ay geri çekilecek! 3600 gün + 1999-2004 arası sürece dikkat! 1 Nisan 1999’dan itibaren...

Yeni emekli olacak EYT'liler, mevcutta emekli olanlar ve çalışan vatandaşlar durumlarıyla alakalı pek çok soruyu merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "1973 doğumluyum. 1995'te özel sektörde çalışmaya başladım. Primim doldu. EYT'li miyim? 45 yaşındayım. Sigorta başlama tarihim Temmuz 1997 olup 5089 gün prim ödemem ve 25 yıl sigortalılık sürem var. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? Askerliğimi Kasım 1997-Mayıs 1999 arasında yaptım. Sigorta başlangıç tarihim 1 Ekim 2000'de başladı. Askerlik borçlanması yaparak EYT'li olma hakkım var mı?" gibi sorular soruldu ve cevapları merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...