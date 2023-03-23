SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! 2 MÜJDE GELDİ! 1259 gün prim ödemeyle emekli olunacak! 1999-2000-2008 yılları listede! 1440 gün kazanarak...

EYT YASASI KADROYA GEÇMEME MANİ Mİ?

Soru: Bir kamu kurumunda 3.5 senedir 657'ye tabi 4/B sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım. EYT kapsamındayım. Ama emekli olmak istemiyorum. Çıkan yasa ile de sözleşmeliden kadroya geçiş için kurumuma başvurdum. EYT'li olmam kadroya geçmem için bir sıkıntı teşkil eder mi? Kurumum EYT'li olduğum için hizmet sözleşmemi sonlandırabilir mi?

Cevap: EYT'li olmanız ve EYT ile emekliliği hak etmeniz kadroya geçmenize engel teşkil etmez. Çünkü sizin gibi sözleşmeli memur olanlardan emekliliği hak edenlerin iş sözleşmelerinin fesih edilmesi gerekiyordu. Bu zorunluluğa ilişkin 375 sayılı Kanunun Hükmünde kararnamenin Geçici 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yani EYT ile emekliliği hak eden sözleşmelilerin iş akitleri fesih edilerek işten çıkartılmayacaklar.