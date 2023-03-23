SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 2 MÜJDE GELDİ! 1259 gün prim ödemeyle emekli olunacak! 1999-2000-2008 yılları listede! 1440 gün kazanarak...
SSK, Bağkur, 4C ve EYT'liler için yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Son olarak emekli taban maaşları 7.500 TL'ye yükseldi. Öte yandan, EYT yasası için başvurular devam ederken bazı detaylar merak edilip uzmanlara sorular soruluyor. "Mayıs 1997 ile Kasım 1998 arasında 18 ay yaptığım askerliğimi borçlandım. EYT kapsamında mıyım? Kurumum EYT'li olduğum için hizmet sözleşmemi sonlandırabilir mi? Askerlik borçlanması yaparsam EYT'li olur muyum? Borçlanma girişimi 1998'e çeker diyorlar. Bu doğru mu?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte detaylar...
Soru: 15 Ocak 2001'den beri 657'ye tabi memur olarak görev yapıyorum. Mayıs 1997 ile Kasım 1998 arasında 18 ay yaptığım askerliğimi borçlandım. EYT kapsamında mıyım?
Cevap: İlk kez 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memur olanlardan, bu tarihten önce sigortası olmayanların askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihini geri çekerek EYT kapsamına girmelerini sağlamıyor. Maalesef askerlik EYT'li olamazsınız.
EŞİM EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
SORU: 1967 doğumlu eşimin sigorta başlangıcı 1999'dan önce. Ama 3700 gün prim ödemesi var. Askerliğini öderse emekli olabilir mi?
CEVAP: Eşiniz EYT kapsamında. Ancak askerliğini borçlanarak emekli olamaz. Çünkü EYT'lilerden yaş aranmıyor. Ancak sigortalılık süresi ve prim aranıyor. Eşinizin sigorta başlangıcı 23 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arasında olduğunu varsayarsak, askerliğini (18 ay kabul edilmiştir) borçlandıktan sonra, 1735 gün daha prim ödeyip toplam primini 5975 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Ayrıca 3600 günden fazla prim ödemesi olduğundan bundan sonra prim ödemese de 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).
EYT YASASI KADROYA GEÇMEME MANİ Mİ?
Soru: Bir kamu kurumunda 3.5 senedir 657'ye tabi 4/B sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım. EYT kapsamındayım. Ama emekli olmak istemiyorum. Çıkan yasa ile de sözleşmeliden kadroya geçiş için kurumuma başvurdum. EYT'li olmam kadroya geçmem için bir sıkıntı teşkil eder mi? Kurumum EYT'li olduğum için hizmet sözleşmemi sonlandırabilir mi?
Cevap: EYT'li olmanız ve EYT ile emekliliği hak etmeniz kadroya geçmenize engel teşkil etmez. Çünkü sizin gibi sözleşmeli memur olanlardan emekliliği hak edenlerin iş sözleşmelerinin fesih edilmesi gerekiyordu. Bu zorunluluğa ilişkin 375 sayılı Kanunun Hükmünde kararnamenin Geçici 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yani EYT ile emekliliği hak eden sözleşmelilerin iş akitleri fesih edilerek işten çıkartılmayacaklar.
BAŞLANGICI GERİ GÖTÜREBİLİR MİYİM?
SORU: 1998 bir tertip olarak askerlik yaptım. 18 Ağustos 1999'da terhis oldum. 3 Ağustos 2001'de sigortalı işe girdim. Askerlik borçlanması yaparsam EYT'li olur muyum? Borçlanma girişimi 1998'e çeker diyorlar. Bu doğru mu?
CEVAP: Doğum tarihinizi ve askerlik sürenizi bildirmemişsiniz. Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerliğin borçlanılması, sigorta başlangıç tarihini askerlik yapılan tarihe götürmez. Ancak borçlanma gün sayısı kadar geri çeker. 18 ay askerlik yaptığınızı varsayarsak, borçlanmayla sigorta başlangıç tarihiniz 18 ay geri gider ve 3 Şubat 2000 olur. Bu da sizi EYT'li yapmaz. Çünkü ilk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar veya askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihini bu tarihten geriye çekenler EYT kapsamındalar. Maalesef askerlik borçlanmasıyla EYT kapsamına giremiyorsunuz. Emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 7000 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.