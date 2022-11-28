SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkes için geçerli! 1999-2000-2010 yılları kritik! O tarihte emekli olmak daha avantajlı! Primi 5825 güne tamamlayan...
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor. Merak edilen sorular tek tek yanıt buldu. EYT'den emekliliğe kadar birçok konuda araştırmalar yoğunluk kazanıyor. Özellikle emekli olacaklar, "Ocakta mı yoksa temmuz 2023'te mı emeklilik avantajlı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilen sorular ve cevaplar haberimizde!
Milyonlarca sigortalının merak ettiği soru ve cevaplar! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li bu sorulara yanıt arıyordu. Arama motorlarında, "SSK giriş tarihimi geriye çekerek EYT'den faydalanabilir miyim? Askerliğimin ne kadarını borçlanırsam 25 yıl hizmet süresini tamamlarım? Hangi ayda veya günde emeklilik dilekçemi vermemi önerirsiniz. Ocak 2023 mü, Temmuz 2023 mü?" Şeklinde birçok soruya yanıt aranıyor. İşte tüm detaylar ve cevaplar haberimizde!
Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan askerlik sürenizin 17 ayını borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 17 ay geri giderek 1 Eylül 1999 olur ve sizi EYT kapsamına sokar. Bu başlangıca göre emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz.
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan emekli olmak için aranan şartlardan, sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayanları emekli eden bir yasa çıkartılırsa, priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 1 Eylül 2024'te emekli olabilirsiniz.