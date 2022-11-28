SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkes için geçerli! 1999-2000-2010 yılları kritik! O tarihte emekli olmak daha avantajlı! Primi 5825 güne tamamlayan...

Milyonlarca sigortalının merak ettiği soru ve cevaplar! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li bu sorulara yanıt arıyordu. Arama motorlarında, "SSK giriş tarihimi geriye çekerek EYT'den faydalanabilir miyim? Askerliğimin ne kadarını borçlanırsam 25 yıl hizmet süresini tamamlarım? Hangi ayda veya günde emeklilik dilekçemi vermemi önerirsiniz. Ocak 2023 mü, Temmuz 2023 mü?" Şeklinde birçok soruya yanıt aranıyor. İşte tüm detaylar ve cevaplar haberimizde!