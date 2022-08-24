SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, emekli, asgari ücretli herkesi kapsıyor! 4 MÜJDE GELDİ! En az 6.902 TL ödeme yapılacak! 7200 ve 9000 prim günüyle...

2- Belediye başkanlığı makam ve görev tazminatı ile alakalı bir sorum var.Babam 01.01.1960 doğumlu olup 1994-1999 yılları arasında seçimle 5 yıl belediye başkanlığı yaptı.2014 yılında 5640 prim gün ile ssk dan (özel sektör) emekli oldu.11.08.2016 tarihinde de vefat etti.Vefatından sonra (01.09.2016) anneme dul ve kardeşime yetim aylığı bağlandı.Sorum 2008 tarihinde çıkan 5510 sayılı Kanuna istinaden hak sahipleri olarak makam ve görev tazminatı alabilir miyiz? Ya da alabilmek için yapılacak birşeyler var mı?