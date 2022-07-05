SSK, Bağkur, 4C, esnafa %42.35, memura %41.69 ZAM! Temmuz maaşları en az 4.197 TL - 6.078 TL'ye yükseldi! Sırada EYT, sözleşmeliler var! Tabloya bak maaşını öğren
Emekli ve memurları sevindiren haber geldi. Yakşaık 14 milyon emeklinin Temmuz artışı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42.35, memur emeklileri yüzde 41.69 zam alacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya yükseltilirken, esnaf emeklisinde 4 bin 197, memur emeklisinde 6 bin 78 liraya ulaştı. Şimdi sırada 500 bin sözleşmeli ve EYT meselesi var. Haberimizden tek tek maaş hesabına ulaşabilirsiniz. Ocak' ayında en düşük aylık 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343 liraya çıkmış, ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. İşte emekli memur Temmuz maaş tablosu!
05.07.2022 23:40 - Son Güncelleme: 05.07.2022 23:41
Memurların ve emeklilerin 2022 Temmuz zammı kesinleşti. Yüzde 34.69 enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme artışıyla memur maaş katsayısındaki artış yüzde 41.69'a kadar ulaştı. Bu artış yaşlıdan engelliye, yakınına bakandan hasta ve çocuklara kadar milyonların gelirine yansıyacak. İşte emekli memur Temmuz maaş tablosu!