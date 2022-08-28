SSK, Bağkur, 4C + 1995-1996-1999 sigorta girişli olana erken emeklilik! Yaş barajı, EYT, prim şartı YOK! 10 yıl 2160 günle emeklilik yaşı kısalıyor!

Tüm çalışanların ortak düşüncesi erken emekli olup maaşlarına kavuşmak. SGK bağlamında çalışan kadın ve erkekler emekli olmak için tüm detayları gözden geçiriyor. Belirlenen emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 48 yaşında emekli olmak isteyenler amacıyla tüm gelişmeler haberimizde var. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Gün ve prim koşulunu gerçekleştiren vatandaşlar emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilen detaylar...