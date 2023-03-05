SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C'li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emeklilik hakkı elde edecek! Yol yordam değişti!

Doğum borçlanması, sigortalı kadınların erken emekli olabilmesi için kullanabileceği bir yöntemdir. Özellikle üç çocuğa kadar yapılabilecek doğum borçlanması ile 6 yıla kadar emeklilik yaşının düşürülmesi mümkün olmaktadır. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.