SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C'li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emeklilik hakkı elde edecek! Yol yordam değişti!
Doğum borçlanması, sosyal güvenlik mevzuatımız tarafından kadınların erken emeklilik hakkına sahip olmaları için sunulmuş bir avantajdır. Erkeklerin askerlik borçlanması ile erken emekli olabilme hakkı bulunurken, kadınlar da doğum borçlanması yaparak benzer bir avantajdan yararlanabilirler.
05.03.2023 12:04 - Son Güncelleme: 05.03.2023 12:04
Doğum borçlanması, sigortalı kadınların erken emekli olabilmesi için kullanabileceği bir yöntemdir. Özellikle üç çocuğa kadar yapılabilecek doğum borçlanması ile 6 yıla kadar emeklilik yaşının düşürülmesi mümkün olmaktadır. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.