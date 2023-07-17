SSK, Bağkur %4 ek zamla emekli maaş tablosu değişti! En düşük 7.500 TL maaş alana 9.375 TL! Kök oranlar tazelendi, Tahsis numarasına göre...
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla bekledikleri zam oranları netleşti. Temmuz ayı itibarıyla en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 17.55 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, emeklilere de yüzde 25 zam yapılacağı duyuruldu. Bu zam oranlarıyla birlikte maaş hesaplamalarında değişiklikler yaşanacak. Tahsis numarasına göre ilk ödemeler bugünden itibaren başlıyor. Peki, kim, ne kadar alacak? SSK, Bağkur maaş zammı ne kadar oldu? İşte yeni maaş tablosu haberimizde...
17.07.2023 09:46 - Son Güncelleme: 17.07.2023 09:46
Hükümet tarafından sunulan ve milyonlarca emeklinin ve memurun zam oranlarını belirleyen Torba Yasa, Meclis'ten geçti. Bu kapsamda, emeklilere yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. Buna ek olarak, emeklilere yapılacak zam miktarının yanında yüzde 4 oranında ek ödeme de yapılacak. Peki, kimler %4 ek ödeme alacak? Maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...