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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur %4 ek zamla emekli maaş tablosu değişti! En düşük 7.500 TL maaş alana 9.375 TL! Kök oranlar tazelendi, Tahsis numarasına göre...

SSK, Bağkur %4 ek zamla emekli maaş tablosu değişti! En düşük 7.500 TL maaş alana 9.375 TL! Kök oranlar tazelendi, Tahsis numarasına göre...

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla bekledikleri zam oranları netleşti. Temmuz ayı itibarıyla en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 17.55 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, emeklilere de yüzde 25 zam yapılacağı duyuruldu. Bu zam oranlarıyla birlikte maaş hesaplamalarında değişiklikler yaşanacak. Tahsis numarasına göre ilk ödemeler bugünden itibaren başlıyor. Peki, kim, ne kadar alacak? SSK, Bağkur maaş zammı ne kadar oldu? İşte yeni maaş tablosu haberimizde...

takvim.com.tr
17.07.2023 09:46 - Son Güncelleme: 17.07.2023 09:46
SSK, Bağkur %4 ek zamla emekli maaş tablosu değişti! En düşük 7.500 TL maaş alana 9.375 TL! Oranlar tazelendi, Tahsis numarasına göre...

Hükümet tarafından sunulan ve milyonlarca emeklinin ve memurun zam oranlarını belirleyen Torba Yasa, Meclis'ten geçti. Bu kapsamda, emeklilere yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. Buna ek olarak, emeklilere yapılacak zam miktarının yanında yüzde 4 oranında ek ödeme de yapılacak. Peki, kimler %4 ek ödeme alacak? Maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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SSK, Bağkur %4 ek zamla emekli maaş tablosu değişti! En düşük 7.500 TL maaş alana 9.375 TL! Oranlar tazelendi, Tahsis numarasına göre...

Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak.

SSK, Bağkur %4 ek zamla emekli maaş tablosu değişti! En düşük 7.500 TL maaş alana 9.375 TL! Oranlar tazelendi, Tahsis numarasına göre...

En düşük emekli aylığı 7500 lira uygulanmaya devam edecek. Memur, emekli aylığı işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor.

SSK, Bağkur %4 ek zamla emekli maaş tablosu değişti! En düşük 7.500 TL maaş alana 9.375 TL! Oranlar tazelendi, Tahsis numarasına göre...

Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.

SSK, Bağkur %4 ek zamla emekli maaş tablosu değişti! En düşük 7.500 TL maaş alana 9.375 TL! Oranlar tazelendi, Tahsis numarasına göre...

Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı da yükseliyor. Uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli aylığına yeterli olmuyor.

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