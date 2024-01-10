SSK, Bağ-Kur'luya 11.68 puanlık farkı kapatacak ek zam! Seyyanen değil oransal! %45 formülü+ kök maaşı az olan, 7. 500 TL'ye tamamlananlar...

1 Milyonlarca emeklinin beklediği zam ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak yeni açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. "Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.'' diyen Güler, vatandaşları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

2 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ile ilgili yaptığı son dakika açıklamanın devamında, ''Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.