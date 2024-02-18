SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 8.000 TL intibak zammı! 2000-2002-2009 sonrası sigortalılar tek kümede! 10.000 TL maaş + 350 TL katkı payı...

1 Emekliler Ocak'ta yeni yıl maaşlarına kavuştular. Maaşlara %49 zam yapıldı. En düşük emekli aylığı tabanı 10.000 TL olarak belirlendi. Şimdi gündemde intibak yasası ve Temmuz zammı konuşuluyor. İntibak yasasının çıkmasıyla beraber 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilecek ve primler eşitlenecek. Böylelikle maaşlarda artış sağlanmış olacak. Peki, 2024 intibak yasası çıkacak mı? İntibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte son durum...

2 Türkiye'de emekli maaşlarına ilişkin önemli bir düzenleme yapılarak en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesine yükseltildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına önemli bir zam yapıldı. Bu kapsamda, SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 49,25'e yükseltildi.