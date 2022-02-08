SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi! Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıkıyor! Zam + 6 aylık enflasyon farkı...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi geldi. Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı! Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. TÜİK tarafından Ocak enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir çok detay da gün yüzüne çıkmaya başladı. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirdi. Memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı belirdi. Buna göre 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam olacak.