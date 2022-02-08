SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi! Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıkıyor! Zam + 6 aylık enflasyon farkı...
Memur ve memur emeklisinin zamları ortaya çıkmaya başladı. 2022 yılının ilk ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam vatandaşları sevindirmişti. Gözler bu kez Temmuz ayında. Milyonlarca kişi Temmuz ayındaki maaş zammı için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK Bağkur emeklilerine yüzde 25.5, memurlara yüzde 30,5 zam yapıldı. Peki Temmuz'da zam olacak mı, ne kadar? Bilindiği üzere emeklilere zam hesabı yapılırken aylık açıklanan enflasyon oranları göz önüne alınıyor. Bu yılın ilk yarısı için için yüzde 7.5, ikinci yarısı için de yüzde 7 zam verilecek. İşte detaylar...
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi geldi. Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı! Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. TÜİK tarafından Ocak enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir çok detay da gün yüzüne çıkmaya başladı. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirdi. Memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı belirdi. Buna göre 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam olacak.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ile Haziran ayları arasında oluşacak endeks farkı yani 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alacaklar..
Memurlar ve memur emeklileri ise yılın ikinci zammını Temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı olarak alacak. Bunun üzerine ise enflasyon farkı eklenecek..