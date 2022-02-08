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Haberler Ekonomi SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi! Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıkıyor! Zam + 6 aylık enflasyon farkı...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi! Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıkıyor! Zam + 6 aylık enflasyon farkı...

Memur ve memur emeklisinin zamları ortaya çıkmaya başladı. 2022 yılının ilk ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam vatandaşları sevindirmişti. Gözler bu kez Temmuz ayında. Milyonlarca kişi Temmuz ayındaki maaş zammı için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK Bağkur emeklilerine yüzde 25.5, memurlara yüzde 30,5 zam yapıldı. Peki Temmuz'da zam olacak mı, ne kadar? Bilindiği üzere emeklilere zam hesabı yapılırken aylık açıklanan enflasyon oranları göz önüne alınıyor. Bu yılın ilk yarısı için için yüzde 7.5, ikinci yarısı için de yüzde 7 zam verilecek. İşte detaylar...

08.02.2022 10:13 - Son Güncelleme: 08.02.2022 10:13
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi! Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı!

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi geldi. Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı! Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. TÜİK tarafından Ocak enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir çok detay da gün yüzüne çıkmaya başladı. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirdi. Memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı belirdi. Buna göre 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam olacak.

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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi! Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı!

Temmuz ayında yapılması beklenen zam hakkında araştırmalar her geçen gün artıyor. Ocak zammı sonrası gözler Temmuz zammına çevrildi. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak merak ediliyor. İşte detaylar;

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi! Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı!

TEMMUZ'DA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son verilere göre enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5'i ilk aydan aştı. Böylece memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu..

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi! Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı!

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ile Haziran ayları arasında oluşacak endeks farkı yani 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alacaklar..

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 2022 Temmuz zammı müjdesi! Hesaplamalar başladı rakamlar ortaya çıktı!

Memurlar ve memur emeklileri ise yılın ikinci zammını Temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı olarak alacak. Bunun üzerine ise enflasyon farkı eklenecek..

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