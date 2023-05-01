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Haberler Ekonomi SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! %12.5 enflasyon farkı+refah payı! Yeni rakamlar zamlı tabloyu işaret etti! 1999-2023 arası maaşı bağlanan herkes...

SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! %12.5 enflasyon farkı+refah payı! Yeni rakamlar zamlı tabloyu işaret etti! 1999-2023 arası maaşı bağlanan herkes...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yeni bir maaş zammı açıklanacak. Bu zam oranı 2023 yılının altı ayındaki enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. Bu doğrultuda Temmuz ayındaki zam oranı büyük bir merak konusu haline geldi. Öte yandan bankalar tarafından başlatılan promosyon ödemesi kapsamında 8.500-9.000-10.000 TL'ye kadar yapılan ödemelerle ikili kazanç sağlanabilecek.

01.05.2023 09:49 - Son Güncelleme: 01.05.2023 10:48
SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! %12.5 enflasyon farkı+refah payı! Yeni rakamlar zamlı tabloyu işaret etti! 1999-2023 arası maaşı bağlanan herkes...

SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! %12.5 enflasyon farkı+refah payı! Yeni rakamlar zamlı tabloyu işaret etti! 1999-2023 arası maaşı bağlanan herkes... Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını işaret edecek. TÜİK, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerini tek tek açıklayacak ve bu veriler temel alınarak maaşa yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.

SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! %12.5 enflasyon farkı+refah payı! Yeni rakamlar zamlı tabloyu işaret etti! 1999-2023 arası maaşı bağlanan herkes...

TEMMUZ AYINDA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Temmuz ayında asgari ücret, emekliler ve kamu çalışanlarının tamamını kapsayan düzenleme yapılacak.

SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! %12.5 enflasyon farkı+refah payı! Yeni rakamlar zamlı tabloyu işaret etti! 1999-2023 arası maaşı bağlanan herkes...

7.500 liranın üzerinde maaş alan 6 milyon emeklinin aylığına zam dışında refah payı eklenecek.

SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! %12.5 enflasyon farkı+refah payı! Yeni rakamlar zamlı tabloyu işaret etti! 1999-2023 arası maaşı bağlanan herkes...

6 AYLIK VERİ...

Bu dönemde yapılacak zam oranını ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak 6 aylık oran belirleyecek.

SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! %12.5 enflasyon farkı+refah payı! Yeni rakamlar zamlı tabloyu işaret etti! 1999-2023 arası maaşı bağlanan herkes...

Sadece enflasyon artışı değil bu yıl yine refah payı zammı da beklentiler arasında yer alıyor.

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