SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! %12.5 enflasyon farkı+refah payı! Yeni rakamlar zamlı tabloyu işaret etti! 1999-2023 arası maaşı bağlanan herkes... Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını işaret edecek. TÜİK, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerini tek tek açıklayacak ve bu veriler temel alınarak maaşa yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.