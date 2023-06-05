SSK Bağ-Kur emeklisine sevinçten düğün bayram ettirecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3’lü artış geliyor! 5 aylık enflasyon farkı+refah payı+seyyanen zam dahil en düşük maaş...

SSK Bağ-Kur emeklisini sevinçten düğün bayram ettirecek zam müjdesi geldi. Bilindiği üzere seçim öncesi milyonlarca emekliye müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Bugün Mayıs ayı enflasyon oranları sonunda açıklandı. Böylece emekli maaşlarını belirleme yolunda bir veri daha netlik kazanmış oldu. Emekliler temmuz ayında refah payı, enflasyon farkı ve seyyanen zam olmak üzere 3'lü gelir sağlamış olacak.