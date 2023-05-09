SSK Bağ-Kur emeklisine yazı erkenden getirecek zam müjdesi! 7.500 TL üstü maaş alan herkes dikkat kallavi zam geliyor! Refah payı+enflasyon farkı da eklenince en az...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Bu kapsamda geri sayım devam ederken zam yolunda veriler tek tek belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından zamlı maaşlar noktası virgülüne hesaplanıyor. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak beklemeye başladı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaş yolunda bir zam verisi daha belli oldu. Bu doğrultuda yeni hesaplamalar öne çıktı.