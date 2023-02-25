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Haberler Ekonomi SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT'li 4A 4B 4C'li herkese ikramiye...

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT'li 4A 4B 4C'li herkese ikramiye...

Türkiye'de yaklaşık 14 milyon emeklinin merakla beklediği konulardan birisi ikramiye ödemeleri oldu. Emekli maaşlarına ilave olarak ödenen bu ikramiyeler, emeklilere bayram öncesi ek bir kazanç sağlıyor. İki bayram öncesi SSK Bağ-Kur emeklilerinin hesabına 1.100 TL yatırılacak. Ramazan ayı için geri sayım devam ederken emekliler ikramiyelerin ödeme tarihlerini merak etti. Bu kapsamda milyonlarca kişi ikramiye ödemeleriyle ilgili yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, ödemeler ne zaman hesaplarda olacak? İşte merak edilen detaylar.

25.02.2023 10:07 - Son Güncelleme: 25.02.2023 10:07
SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT’li 4A 4B 4C’li herkese ikramiye...

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT'li 4A 4B 4C herkese ikramiye... Bayram ikramiyesi Türkiye'de emekli olan kişilere, maaşlara ilave olarak ödenen bir tür ek ödemedir. Emekli ikramiyesi, bir defalık ödeme şeklinde yapılır ve emeklilik hakkı kazanıldığı tarihten itibaren bayram önceleri hesaplara yatırılıyor. Öte yandan bu ödemeler emekliye ek bir kazanç sağlamaktadır. Bayram öncesi milyonlarca kişiye tam 1.100 TL'lik ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT’li 4A 4B 4C’li herkese ikramiye...

İKİ BAYRAM İKRAMİYESİ GELİYOR

Emeklisi Nisan ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL olacak.

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT’li 4A 4B 4C’li herkese ikramiye...

KAZANÇ TAKVİMİ NETLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaş 2023 yılı içerisinde bir maaş zammı, promosyon ve iki tane bayram ikramiyesi alacak.

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT’li 4A 4B 4C’li herkese ikramiye...

MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Önümüzdeki hafta salı günü TBMM Genel Kurulu'nun toplanması bekleniyor.

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT’li 4A 4B 4C’li herkese ikramiye...

Meclis'in gündeminde iki önemli yasa var. Yapılandırma yasası ile borçlar silinirken, EYT'liye emeklilik hakkı da gelecek.

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