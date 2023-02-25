SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT’li 4A 4B 4C’li herkese ikramiye...

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek ödeme! Bayramdan önce ilaç gibi gelecek! EYT'li 4A 4B 4C herkese ikramiye... Bayram ikramiyesi Türkiye'de emekli olan kişilere, maaşlara ilave olarak ödenen bir tür ek ödemedir. Emekli ikramiyesi, bir defalık ödeme şeklinde yapılır ve emeklilik hakkı kazanıldığı tarihten itibaren bayram önceleri hesaplara yatırılıyor. Öte yandan bu ödemeler emekliye ek bir kazanç sağlamaktadır. Bayram öncesi milyonlarca kişiye tam 1.100 TL'lik ikramiye ödemesi yapılmaktadır.