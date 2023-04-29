SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Refah payı+enflasyon farkı 2'li kazanç! Temmuz 2023'te en düşük maaş miktarı...

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı, Temmuz 2023'te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. TÜİK, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerini tek tek açıklayacak ve bu veriler temel alınarak maaşa yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.