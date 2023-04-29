SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Refah payı+enflasyon farkı 2'li kazanç! Temmuz 2023'te en düşük maaş miktarı...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yeni bir maaş zammı açıklanacak. Bu zammın oranı, yılın altı ayındaki enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. Bu doğrultuda Temmuz ayındaki zam oranı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Öte yandan bankalar tarafından başlatılan promosyon ödemesi kapsamında 8.500-9.000-10.000 TL'ye kadar yapılan ödemelerle ikili kazanç sağlanabilecek.
29.04.2023 18:04 - Son Güncelleme: 29.04.2023 18:13
Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı, Temmuz 2023'te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. TÜİK, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerini tek tek açıklayacak ve bu veriler temel alınarak maaşa yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.
TEMMUZ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Başta emekliler ve memurlar olmak üzere tüm çalışanlar için yılın ikinci maaş artışı Temmuz ayında yapılacak.
Emekli ve kamu çalışanları için yapılacak artışlar ile asgari ücretin yeniden belirlenmesi özel sektör çalışanlarının da gelirlerine yansımış olacak.