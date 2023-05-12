SSK Bağ-Kur emeklisine düğün bayram ettirecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana çifte artış geliyor. Enflasyon farkı, refah payı, seyyanen zamla en düşük maaş... Emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları her yıl ocak ve temmuz ayında açıklanıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için son 2 enflasyon verisi bekleniyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir veri daha belli oldu. Geriye ise sadece mayıs ve haziran ayı verileri kaldı. TÜİK tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Bu doğrultuda 4 veri baz alınarak kalem kalem tüm emeklilerin maaşları hesaplandı.