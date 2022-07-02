SSK Bağ-Kur 4C emeklisi zam oranı - 2500 TL, 2600 TL, 2700 TL, 2800 TL, 2900 TL, 3000 TL, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

2500 TL, 2600 TL, 2700 TL, 2800 TL, 2900 TL, 3000 TL, 4000 TL emekli maaşı alanlar zam tutarına odaklandı. Milyonlarca vatandaş aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlarla ilgili son dakika haber geldi. En düşük emekli aylığı böylece 3500 TL oldu. Peki, 2500, 3000, 3500, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı ne kadar oldu? İşte emekli maaş tablosuna dair merak edilenler...