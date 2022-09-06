SSK 4/1-(a), Bağkur 4/1-(b), 4/1-(c), EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 4 MÜJDE geldi: 45-46-47 yaşında emeklilik! 1996-1997-1999 yılında sigortalılar...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren son dakika açıklamalar geldi. Emeklilik, EYT ve diğer konularla ilgili vatandaşlar bazı detayları merak edip sorguluyor. "Ev kadınlarının borçlanma imkanı var mı? Ben 1975 doğumluyum, 1995 yılında 18 ay askerlik yaptım. İlk defa 01.11.1999 tarihinde sigortalı oldum. Askerlik borçlanması yapsam kaç yaşında emekli olurum ve ne kadar borçlanma yapmam gerekir? Aralık ayında emeklilik yaşım doluyor ancak EYT yasasını beklemeli miyim? Yasa çıkarsa geriye yönelik aylık alabilir miyim? "gibi çok sayıda sorunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler!