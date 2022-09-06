SSK 4/1-(a), Bağkur 4/1-(b), 4/1-(c), EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 4 MÜJDE geldi: 45-46-47 yaşında emeklilik! 1996-1997-1999 yılında sigortalılar...
SSK, Bağkur, 4C, EYT, emekli, çalışan, erken emekli olmak isteyen tüm herkesi ilgilendiriyor. EYT mevzuusu, emekli maaşları, erken emeklilik yolları ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Vatandaşlar arasında, "Hem kendimin hemde babamın emekli aylığını alabilir miyim? İkimizde SGK' lıyız. Engelli erkek evlat ölen babasının emekli maaşını alabilir mi? Babam 2.5 ay önce rahmetli oldu. 28 senedir iş kazası geliri alıyordu yani emekliydi. Anneme maaşı bağlanır mı? Annem 1965 doğumlu. 1999 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş, geçtiğimiz yıl emekli oldu. EYT olmasaydı daha erken emekli olacaktı, bu yönde bir yasa çıkarsa dava yoluna gidebilir miyiz?" soruları soruldu. İşte iş hayatı ve emekliliğe dair merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren son dakika açıklamalar geldi. Emeklilik, EYT ve diğer konularla ilgili vatandaşlar bazı detayları merak edip sorguluyor. "Ev kadınlarının borçlanma imkanı var mı? Ben 1975 doğumluyum, 1995 yılında 18 ay askerlik yaptım. İlk defa 01.11.1999 tarihinde sigortalı oldum. Askerlik borçlanması yapsam kaç yaşında emekli olurum ve ne kadar borçlanma yapmam gerekir? Aralık ayında emeklilik yaşım doluyor ancak EYT yasasını beklemeli miyim? Yasa çıkarsa geriye yönelik aylık alabilir miyim? "gibi çok sayıda sorunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler!
Merhaba ben 09/04/2018 tarihinde bir önceki çalıştığım kurumdan istifa ettim. Dilekçem karşılığında o gün sonunda işten ayrılabileceğim iletildi. İçerde 7 günlük kullanılmamış izin günüm bulunuyordu. Ayın sonunda maaşım yattı sadece 9 günlük maaş param yatırılmıştı. İçerdeki izin paramın kendim istifa ettiğim için ödenmeyeceği iletildi . Ben daha öncesinde de istifa ettim başka bir firmadan o gün iş akdim fesih edildi ve içerdeki izin paramı da yatırdılar. Bununla ilgili bir değişiklik mevcut mudur ? Bigilerinizi rica ederim.
Cevap: İşçinin hak etmiş olduğu yıllık ücretli izinler çalışma süresinde kullandırılmadıysa iş akdi feshinde peşinen ödenir. Yıllık izin ücretlerinin ödemesini herhangi bir çıkış kodu engellemez. İstifa edene de ödenir, işverenin çıkarmış olduğu işçiye de ödenir. Konuyla ilgili Alo170 hattını arayarak şikayet kaydı oluşturabilirsiniz veya bedel düşük olsa arabuluculuk nezdinde hakkınızı arayabilirsiniz.