Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular LİSTESİ! Başvuru ve onay sorgulama ekranı! 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri...

Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular listesi son günlerde sıkça araştırılır oldu. 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ve onay sorgulama nasıl yapılır? Sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?