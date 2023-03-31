RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular LİSTESİ! Başvuru ve onay sorgulama ekranı! 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri...

Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular LİSTESİ! Başvuru ve onay sorgulama ekranı! 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını yayımladıklarını duyurdu. Peki Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu fotoğraf nasıl yüklenir? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? İşte başvuru ve onay sorgulama ekranı!

31.03.2023 16:21 - Son Güncelleme: 31.03.2023 16:28
Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular LİSTESİ! Başvuru ve onay sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular listesi son günlerde sıkça araştırılır oldu. 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ve onay sorgulama nasıl yapılır? Sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular LİSTESİ! Başvuru ve onay sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU TARİHİ 2023

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular LİSTESİ! Başvuru ve onay sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular LİSTESİ! Başvuru ve onay sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik onaylanmış başvurular LİSTESİ! Başvuru ve onay sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

ATAMA TERCİHLERİ HAKKINDA

Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

SON DAKİKA