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Haberler Ekonomi Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sözleşmeli personele kadro son dakika 2021! 530 bin kişi yararlanacak…

Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sözleşmeli personele kadro son dakika 2021! 530 bin kişi yararlanacak…

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? sorusu yer alıyor. Daha önce 4C kadrosundaki personeller 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi ise gözler 4B'ye çevrildi ve 4A'ya ne zaman alınacakları merak konuus oldu. 530 bin memur vatandaşın yararlanacağı bu konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve 4/B sozlesmeli personele kadro son dakika 2021 sorgulaması sıklıkla yapılıyor. 3600 ek gösterge çalışmasıyla birlikte sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar!

07.11.2021 11:35 - Son Güncelleme: 07.11.2021 11:35
Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sözleşmeli personele kadro son dakika 2021! 530 bin kişi yararlanacak…

Kamuda çalışan milyonlarca personel Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sozlesmeli personele kadro son dakika 2021 sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge talimatıyla 530 bin sözleşmeli memurun yüzü güldü ve bu çalışmanın kimleri kapsayacağı kadronun ne zaman verileceği ile ilgili tüm bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar!

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Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sözleşmeli personele kadro son dakika 2021! 530 bin kişi yararlanacak…

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı.

Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sözleşmeli personele kadro son dakika 2021! 530 bin kişi yararlanacak…

Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da memur-Sen yöneticilerini kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin'e sözleşmelilerin kadro sorununun çözümü ile silgili talimatı vermişti.

Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sözleşmeli personele kadro son dakika 2021! 530 bin kişi yararlanacak…

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bürokratlarının çalışmaları tamamlanmasından sonra taslak TBMM'ye sunulacak

Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sözleşmeli personele kadro son dakika 2021! 530 bin kişi yararlanacak…

KAPSAM NASIL OLACAK?
Sözleşmeli personelin statüsünün değişmesi, dahası kadroya alınması ile ilgili çalışmaların kapsamı da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu konuda ilk ipucu toplu sözleşmede verilmişti.

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