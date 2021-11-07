Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sözleşmeli personele kadro son dakika 2021! 530 bin kişi yararlanacak…
Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? sorusu yer alıyor. Daha önce 4C kadrosundaki personeller 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi ise gözler 4B'ye çevrildi ve 4A'ya ne zaman alınacakları merak konuus oldu. 530 bin memur vatandaşın yararlanacağı bu konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve 4/B sozlesmeli personele kadro son dakika 2021 sorgulaması sıklıkla yapılıyor. 3600 ek gösterge çalışmasıyla birlikte sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar!
07.11.2021 11:35
- Son Güncelleme: 07.11.2021 11:35
Kamuda çalışan milyonlarca personel Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sozlesmeli personele kadro son dakika 2021 sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge talimatıyla 530 bin sözleşmeli memurun yüzü güldü ve bu çalışmanın kimleri kapsayacağı kadronun ne zaman verileceği ile ilgili tüm bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar!
Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da memur-Sen yöneticilerini kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin'e sözleşmelilerin kadro sorununun çözümü ile silgili talimatı vermişti.