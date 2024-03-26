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Sosyal yardım alanlara son dakika müjde geldi! SGK'dan 7.250 TL bayram desteği verilecek! Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son açıklamaya göre, ülkemizde ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine promosyon ödemesi yapılacak. Ancak, bu destekten faydalanabilmek için hak sahiplerinin başvuruda bulunmaları gerekiyor. Öte yandan hisseye göre de bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacaklar. Peki, kimler bu ek ödemelerden yararlanacak? İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 08:56 Güncelleme 26 Mart 2024, 08:56
Sosyal yardım alanlara son dakika müjde geldi! SGK’dan 7.250 TL bayram desteği verilecek! Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim... 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir müjdeyi duyurdu! Ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişi, başvuruda bulunursa 5 bin lira promosyon alabilecek! Bu fırsatı kaçırmayın. Peki, kimler, nasıl faydalanacak? İşte adım adım ek ödemeler...

Sosyal yardım alanlara son dakika müjde geldi! SGK’dan 7.250 TL bayram desteği verilecek! Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim... 2

SGK Emeklilere ve Hak Sahiplerine Promosyon Veriyor

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, 12,7 milyon emekli vatandaşımız var. Bu emeklilerimizin aylıkları bankalar aracılığıyla ödeniyor. Şimdi, emekli aylığı ve ölüm aylığı alan vatandaşlarımıza bankalar, 8 bin ile 12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Ölüm aylığı alanlar için ise 5 bin lira promosyon ödemesi var.

Sosyal yardım alanlara son dakika müjde geldi! SGK’dan 7.250 TL bayram desteği verilecek! Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim... 3

Ölüm Aylığı Promosyonu Nasıl Alınır?

Bu promosyondan faydalanmak için öncelikle bankanıza başvurmanız gerekiyor. Bankalar, asgari belirlenen bu tutarları kendi inisiyatifleriyle artırabilirler. Yani, daha fazla promosyon almanız mümkün!

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