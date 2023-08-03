Sosyal yardım alanlara müjde! Revize edildi, e-Devlet'ten başvur PTT'den al! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı...

1 Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlara yönelik önemli gelişmeler yaşandı. Memur, emekli ve asgari ücretliler için yapılan zamlarda sosyal yardım ödemeleri de nasibini alıyor. Buna göre maaşlar arttıkça sosyal yardım ödemelerinin tutarları da artıyor. Yapılan son zamlarla birlikte sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Peki ne kadar oldu? İşte Ağustos sosyal yardım ödeme tutarları ve başvuru detayları...

2 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR? Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi. Ara zam ile birlikte en düşük yüzde 50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar yüzde 75 olurken 5.625 liraya yükseldi. DUL VE YETİM MAAŞI BAŞVURU EKRANI