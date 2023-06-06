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Haberler Ekonomi Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi ödeniyor mu? Kimler ikramiye alıyor?

Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi ödeniyor mu? Kimler ikramiye alıyor?

Kurban Bayramı ikramiyeleri için tarih merak edilirken ödemeden emeklililer dışında kimlerin yararlanacağı araştırılıyor. Bu gelişme sonrası vatandaşlar hak sahibi olup olmadığını merak edip araştırıyor. Peki, Sosyal yardım alana, engelliye bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, SED, evde bakım, memur emeklisi maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
06.06.2023 08:38 - Son Güncelleme: 06.06.2023 08:38
Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi ödeniyor mu? Kimler ikramiye alıyor?

Hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında, kimlere ikramiye ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, Sosyal yardım alana, engelliye bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, SED, evde bakım, memur emeklisi maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? İşte detaylar...

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Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi ödeniyor mu? Kimler ikramiye alıyor?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR!

Ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL düzeyine çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için talimatını verdi. Erdoğan, bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı.

Yeni belirlenecek emekli ikramiyesi bayram öncesi hesaplara yatacak.

Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi ödeniyor mu? Kimler ikramiye alıyor?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.

Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi ödeniyor mu? Kimler ikramiye alıyor?

İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi ödeniyor mu? Kimler ikramiye alıyor?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi.

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