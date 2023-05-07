Sosyal yardım alanlara az evvel müjde geldi! Değişti, PTT ve e-Devlet detayı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....
Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşları ilgilendiriyor. Ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlar hakkında güncel gelişmeler yakından takip edilirken, ödemelerden faydalanan vatandaşlar 2023 yılında miktarın ne kadar olduğunu merak ediyor. Geçtiğimi Ocak ayında yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye yükseldi. Diğer yandan ödeme işlemleri hakkında yeni açıklama geldi. İşte detaylar...
Sosyal yardım ödemelerini PTT'den alan tüm vatandaşları kapsıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerin de miktarının arttığını belirtti. Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz.'' dedi. İşte güncel ödeme miktarları ve e-Devlet detayı!
GÜNCEL ÖDEMELER 2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşlı ve Engelli Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" dedi.
Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.
Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1.536 TL'den 1.997 TL'ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, "Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.226 TL'den 1.594 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL'den 2.392 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1.226 TL'den 1.594 TL'ye yükseldiğini bildirdi.
EVDE BAKIM YARDIMI 4.336 TL'YE ÇIKTI
Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye çıktığını kaydetti.
Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunduklarını bildirdi.