Sosyal yardım alanlara az evvel müjde geldi! Değişti, PTT ve e-Devlet detayı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....

Sosyal yardım ödemelerini PTT'den alan tüm vatandaşları kapsıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerin de miktarının arttığını belirtti. Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz.'' dedi. İşte güncel ödeme miktarları ve e-Devlet detayı!