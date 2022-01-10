Sosyal yardım alan yoksul ailelere müjde: Bu ödemelere ocak itibarıyla zam geldi! 2022’de 2 bin 345 liraya çıktı! 65 yaş maaşı, engelli aylığı...

Sosyal yardım alan aileler Ocak zammıyla birlikte 65 yaş maaşı ve engelli aylıklarının ne kadar olacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi. Ödemeler yeni yılda arttı. Hasta veya ağır engelli yakınının bakımını üstlenen akrabaların aldığı destek ödemeleri 2 bin 345 liraya çıktı. 65 yaş maaşları da yüzde 30.5'lik artışa bağlı olarak 1 Ocak 2022 itibarıyla 1.079 lira oldu. 2 bin 500 liraya yükseltilen emekli maaşı ise kişinin vefatı halinde; dul eşe 1.250 lira olarak, yetime ise en az 625 lira olarak ödenecek. İşte detaylar...