Sosyal yardım alan yoksul ailelere müjde: Bu ödemelere ocak itibarıyla zam geldi! 2022'de 2 bin 345 liraya çıktı! 65 yaş maaşı, engelli aylığı...
Sosyal yardımlara yeni yıl zammı geldi. Ocak ayı itibariyle ödemelerin hepsine zam yapıldı. Milyonlarca kişi engelli aylıklarına gelecek zammı merak ediyordu. Devlet tarafından belirli kişilere ödenen engelli aylıkları da 2022 yılı ile birlikte zamlandı. Yeni tutarlar tek tek açıklandı. Karşılıksız olarak yaşlılara, yaşlıların bakımını üstlenen akrabaya, raporla engelli olduğu tespit edilen ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara ödenen ödemelerin yeni yılda ne kadar arttığı hakkında detaylar haberimizde...
Sosyal yardım alan aileler Ocak zammıyla birlikte 65 yaş maaşı ve engelli aylıklarının ne kadar olacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi. Ödemeler yeni yılda arttı. Hasta veya ağır engelli yakınının bakımını üstlenen akrabaların aldığı destek ödemeleri 2 bin 345 liraya çıktı. 65 yaş maaşları da yüzde 30.5'lik artışa bağlı olarak 1 Ocak 2022 itibarıyla 1.079 lira oldu. 2 bin 500 liraya yükseltilen emekli maaşı ise kişinin vefatı halinde; dul eşe 1.250 lira olarak, yetime ise en az 625 lira olarak ödenecek. İşte detaylar...
65 yaş aylığından faydalanabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar; 'yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Asgari ücretteki artış, yaşlı maaşındaki gelir şartını da etkiliyor. Buna göre bu yıl, hanedeki kişi başına gelirin 1.416 liranın altında olması şartı aranıyor. Asgari ücretin artması birçok yeni kişiye maaş bağlanması anlamına geliyor.