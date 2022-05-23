Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu: Anneanne ve babaannelere 425 TL tutarında maaş ödenecek! İşte başvuru detayları
Kadın istihdamını destekleyen devlet kurumları, doğum yapan ve artık çalışma hayatına dönme vakti gelmiş olan annelere, çocuk bakımları konusunda destek olacağını açıkladı. Şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılan torun parasının detayları belli oldu.
Doğum yaptığı için sigortalı çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan ancak doğum izni sonlanmak üzere olan ve çocuğunun bakımı için arayış içerisinde olan kadınlara, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan destek müjdesi geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan ve çocuğunun bakımı için anneanne/ babaanne desteği almak isteyen çalışan annelere, ödenek ayrıldığı bilgisi kaydedildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Torun Maaşı 2022
Ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu projeler, yaptığı ödemeler ve diğer hizmet başlıkları sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olmayı başaran Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde sigortalı çalışma hayatına dönebilmek için çocuğunu anneanneye veya babaanneye emanet edecek olan kadınlar için yeni bir hizmet geliştirdiğini açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre gelini veya kızı sigortalı çalışma hayatına geri döneceği için torununun bakımını üstlenecek olan anneannelere ve babaannelere, maaş bağlanacağı bilgisi kaydedildi. Söz konusu maaşın güncel tutarı ise 425 TL olarak belirlendi.