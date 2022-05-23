Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu: Anneanne ve babaannelere 425 TL tutarında maaş ödenecek! İşte başvuru detayları

Doğum yaptığı için sigortalı çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan ancak doğum izni sonlanmak üzere olan ve çocuğunun bakımı için arayış içerisinde olan kadınlara, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan destek müjdesi geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan ve çocuğunun bakımı için anneanne/ babaanne desteği almak isteyen çalışan annelere, ödenek ayrıldığı bilgisi kaydedildi.