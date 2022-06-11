Sosyal Güvenlik Kurumu çocuğu olan aileler için kesenin ağzını açtı! 5851,47 TL tutarında geri ödemesiz, nakit hizmeti başladı
Kadın istihdamının desteklenmesi amacı ile çeşitli projeler geliştiren Sosyal Güvenlik Kurumu, 0- 2 yaş aralığında çocuğu olan ailelere seslendi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre ilgili şartları sağlayan tüm ailelere, euro cinsinden geri ödemesiz nakit desteği sağlanacağı bilgisi paylaşıldı. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bakıcı desteği hizmetine ilişkin ayrıntılar
Kadınların iş hayatında ki yerlerini desteklemek amacı ile yeni bir nakit destek projesi geliştirdiğini duyuran Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili projesinin ayrıntılarını paylaştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Eğitimli Bakıcı Desteği Hizmeti!
Geliştirdiği projeler ve yaptığı ödemeler sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kez de çocuk doğurduğu ve bırakacak bir yeri olmadığı için çalışma hayatını yarıda kesmek zorunda kalan annelere seslendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili grupta yer alan tüm kadınlara, çocuklarının bakımı için euro cinsinden bakıcı desteği vereceğini bildirerek, diğer ayrıntıları paylaştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilen ve "eğitimli bakıcı desteği" ismi ile hizmete açılan destek ödemesine göre MEB veya Türkiye İş Kurumu'nun verdiği bakıcı sertifikalarından birisine sahip olan personelleri, çocuklarına bakmaları üzere istihdam eden ailelere 325 euroya kadar karşılıksız ödeme hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitimli Bakıcı Desteği Projesi Başvuru Şartları Nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "eğitimli bakıcı desteği" ismi ile hizmete sunmuş olduğu projesinden yararlanarak hem kendi iş hayatına devam etmek isteyen hem bütçe kontrolü yapmak isteyen hem de çocuğunun güvenilir kişilerin elinde olmasını sağlamak isteyen aileler için proje başvuru şartları yayınlandı. İlgili başvuru şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi aracılığı ile şu şekilde sıralandı: