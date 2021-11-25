Sona geliniyor! EYT'liler için tek tek sıralandı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a müjde! 20 yıllık sigorta süresini dolduranlar...

EYT'de son durum merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hali hazırda 5 formül var. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. 2022'ye az bir süre kala agari ücret zammının belirlenmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili çalışmaların başlaması için talimat verdi. İşte son gelişmeler ve EYT için masadaki tüm formüller...