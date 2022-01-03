Son veri açıklandı! 17.5 milyon emekli ve memurun yeni maaşları işte böyle şekillendi! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar... Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar bugün netleşecek. 2022 Ocak ayının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyor. 2021 yılının ikinci altı ayında gerçekleşen enflasyon emekli ve memur maaşlarına yansıyacak. Sosyal yardım miktarları da bu veriler sonrası artacak. Ek zam konusunun Kabine'de de görüşülmesi beklenirken zamlı maaşlar bu ay hesaplarda olacak.