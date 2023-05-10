Son nokta kondu! Tarih kesinleşti! Olacakları bir bir açıkladı, yeni rekor tarihi verdi! Altın, dolar, borsa ve bitcoin seçim sonrasında...
Türkiye'deki seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, borsa ve bitcoin gibi piyasalar hakkındaki son yorumları ve değerlendirmeleri paylaşıyor. Ayrıca, enflasyon, faiz artırımları ve gelecek tahminleri hakkında da bilgi veriyor. İşte detaylar.
Altın yorumlarıyla tanınan İslam Memiş, son yorumunda Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı kararını değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Bir sürpriz olmazsa Fed'in bu son faiz artırımı olacak. Sözlü yönlendirmeleriyle piyasaları etkilemeye devam edecektir. Fed, istediğini piyasalardan aldı. Dolar endeksi (dxy), 88'den 117'ye çıktı, enflasyon ise yüzde 9'lardan yüzde 5'lere geriledi, dolar endeksi de 117'den 100'e geriledi..."
Fed, doları toplarken topladığının üçte ikisini geri veren bir konumda. Diğer merkez bankalarını etkisi altına alan, piyasaya yön verebilen bir Fed var. Dolar endeksi (dxy), 103,50 seviyesine kadar yükselebilir ancak bu son bir sıçrama olacak. Sonrasında ise yol haritası belli: yaz aylarında 92-94 seviyelerine gerileme bekleniyor.
İslam Memiş: Seçim Sonrasında Dolar ve Altın Nasıl Etkilenecek?
Türkiye'de yaklaşan seçimler, piyasalarda belirsizlik yaratırken, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçim sonrası piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Dünya, koronavirüs salgını sonrasında yükselen enflasyonla mücadele ederken, merkez bankalarının faiz artırımı adımları yeni sorunlar doğurdu. Bu noktada Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son videosunda gelecek gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fed, doları toplarken, topladığının üçte ikisini geri veren bir konumda bulunuyor. Diğer merkez bankalarını etkileyen ve piyasaya yön veren bir güç olarak öne çıkıyor. Dolar endeksinin (dxy) 103,50 seviyesine kadar çıkması sürpriz olmayabilir. Ancak bu son bir sıçrama olacak. Ardından yol haritası netleşecek ve yaz aylarında 92-94 seviyelerine gerileme bekleniyor.
Yatırımcıları piyasa hareketlerine karşı bilinçli olmaya teşvik eden İslam Memiş'in uzman görüşleri, 14 Mayıs öncesinde hamlelerini planlamak ve doğru stratejiler belirlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir rehber niteliğindedir. Memiş'in önerilerini dikkate almak, doğru yatırım kararları almak ve riskleri yönetmek adına büyük önem taşımaktadır. Ancak, her yatırım kararı riskler içerir ve piyasa koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle, yatırımcılar kendi araştırmalarını yapmalı, farklı kaynaklardan bilgi edinmeli ve finansal danışmanlardan destek almalıdır. İslam Memiş'in uyarıları ve önerileri, yatırımcıların 14 Mayıs öncesinde daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacaktır.