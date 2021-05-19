Son gün uyarısı! KOSGEB 3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları nedir? İşte hızlı destek programı başvuru ekranı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 1990 yıllarından bu yana küçük ve orta ölçekli işletmelere karşılıksız yardımda bulunan ve kendi işini kurmak ve işyerini açmak isteyenlere sahip çıkan kurumun ismi de ve kısaca Kosgeb olarak yazılır. Ekonomiyi canlandırmak amacıyla kurulmuş ve girişimci ruha devlet eliyle katkı sunan girişimci ve esnafları destekleyen kurumdur. Online Kayıt İşlemlerini bireysel ve Şirket İşlem Yetkilisi olarak iki ayrı seçenek üzerinden gerçekleştirilmekte olup, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için ve işlemlere başlayabilmek için şahsınıza ait elektronik imza, e-devlet hesabı veya mobil imza sahibi olmanız gerekmektedir. Başvurular tamamlandıktan sonra E-tebligat Hesabınızı aktif olarak kullanabilmek mümkün olacaktır.