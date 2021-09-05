Son gün... Kredi müjdesi! Anında hesaplara veriliyor ve ihya oluyorsunuz! Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank devrede...
On binlerce vatandaş için geçerli. Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank harekete geçti. Kredi kullanım olanağı sunuluyor. Avantajlı koşullarda kredi kullanarak emekli olmak da mümkün. Aylık anında bağlanıyor. Kredi ödemeleri emekli maaşı ile yapılabiliyor. Ağustos'un 31'inde son eren fakat bir ay daha uzatılan yapılandırma yasası vatandaşları borçtan kurtarırken milyonlarca sigortalıya da emeklilik yolunu açıyor. Genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla yaptığı uyuşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine karşın borcu olanlara verdiği kredi büyük üstünlük sağlıyor.
Bir ay daha uzatılan yapılandırma, kredili emeklilik ile eş güdümlü indirimli emekli olmanın da yolunu açıyor. Geçmiş Bağ-Kur günleri çok daha hesaplı şekilde ihya edilerek emekli olunuyor. 2 senelik prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek. İhya sonucu emeklilik imkanı olan bir sigortalı ödeyeceği parayı kredi olarak kamu bankalarından alabilecek. Bunun için öncelikle SGK'ya giderek ihya sonucunda emekli olacağına dair bir yazı isteyecek.
Ağustos'un 31'inde son eren fakat bir ay daha uzatılan yapılandırma yasası vatandaşları borçtan kurtarırken milyonlarca sigortalıya da emeklilik yolunu açıyor. Genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla yaptığı uyuşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine karşın borcu olanlara verdiği kredi büyük üstünlük sağlıyor.
Kredi ile emekliliğin detaylarını bu köşede anlatmıştık. Bugün yapılandırmada yer alan başka bir emeklilik üstünlüklerinin detaylarını vereceğiz. Yapılandırma ile geçmişten Bağ-Kur prim borcu olanlar çok hesaplı bir biçimde ihya yani bu günleri tekrar satın alma imkânına kavuşuyor.
GÜNCEL ÜCRETTEN DEĞİL
Geçmişte Bağ-Kur borcu olanların bu borçları silinmiş ve günleri de dondurulmuştu. Normal şartlarda bu günlerini ihya etmek isteyen yani tekrar emeklilik hesabında kullanmak isteyen bir sigortalı güncel asgari ücret üzerinden hesaplanan bir parayı ödemek zorunda kalıyordu. Bugün için ayda bin 234 lira ödeniyor. Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.
RAKAM ÜÇTE BİRE İNİYOR
Örneğin; Ocak 2009-Aralık 2010 arasındaki sigortası dondurulan Bağ-Kur'lunun ihya için 29 bin lira yerine 9 bin lira ödemesi yetecek. 2 yıllık prim geri kazanılacak, 20 bin lira cepte kalacak. Eğer bu primler yeterli olur yani tamamlaması gereken prim miktarına ulaşırsa emeklilik de gerçekleşerek maaşı bağlanacak.