Son gün... Kredi müjdesi! Anında hesaplara veriliyor ve ihya oluyorsunuz! Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank devrede...

GÜNCEL ÜCRETTEN DEĞİL

Geçmişte Bağ-Kur borcu olanların bu borçları silinmiş ve günleri de dondurulmuştu. Normal şartlarda bu günlerini ihya etmek isteyen yani tekrar emeklilik hesabında kullanmak isteyen bir sigortalı güncel asgari ücret üzerinden hesaplanan bir parayı ödemek zorunda kalıyordu. Bugün için ayda bin 234 lira ödeniyor. Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.