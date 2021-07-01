Son dakika: Otomobil sahipleri için çok hayati bir haber! 7.000 liranız çalınmış olabilir! Buna hemen bakın!
Son dakika haberi...Aracınızda, çalındığını basit basit fark edemeyeceğiniz, içinde altından bile daha pahalı bir maddenin bulunduğu bir parça var. Bu parçanın fiyatı bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Aracınızdaki parçanın çalındığını fark etmeniz ise 2 seneyi bulabiliyor... İşte dünyanın dört bir beraberinde sürücüleri canından bezdiren 'konvertör' hırsızlığının detayları ve Türkiye'deki durum...
Son dakika haberi...Araç sahibi tüm sürücüleri ilgilendiren haber... Hırsızlar otomobillerdeki fiyatı 7 bin liraya kadar çıkan 'katalitik konvertör'lere göz dikmiş durumda. Arabaların egzoz sisteminde yer alan 'katalitik konvertör' parçasının çalındığını fak etmeniz ise 2 yılınızı bulabilir... İşte detaylar...
EGZOZ SİSTEMİNDE, FİYATI 7 BİN LİRA
Otomobillerde egzoz sisteminin bir parçası olan ve fiyatı bin lira ile 7 bin lira arasında değişen 'katalitik konvertör'ler hırsızların iştahını kabartıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir tamirciye yapılan baskında araçlardan sökülmüş 750 bin dolarlık çalıntı katalitik konvertör ele geçirilirken, İngiltere basınında da konvertör hırsızlığının son iki yılda iki katına çıktığına dair haberler dikkat çekiyor. Türkiye'de de bu parçaların hırsızlık oranlarında son yıllarda büyük bir artış söz konusu.