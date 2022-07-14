Son dakika MOTORİN, BENZİN, LPG yeni fiyat listesi! 14 Temmuz'da Shell, Opet, Total, BP İstanbul... Petrol 100 doların altına düştü AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Brent petrol 100 doların altına düştü, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Son dakika haberine göre brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azaldı. Varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca kişi MOTORİN, BENZİN, LPG yeni fiyat listesini araştırmaya başladı. Bu gece yarısından itibaren benzinde indirim bekleniyor. Peki benzin, motorin, LPG'ye indirim geldi mi? 14 Temmuz'da Shell, Opet, Total, BP...