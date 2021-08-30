Son dakika kredi faiz depremi: İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları patladı! TEB, İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat Bankası-Vakıfbank-Akbank...
Son dakika kredi faiz haberi: 30 Ağustos TEB, İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat Bankası-Vakıfbank-Akbank kredi faiz oranları vatandaşlar doğrultusundan mercek altına alındı. Kredi tüketiminde en çok ilgi edilen mevzuların başında banka faiz oranları gelmekte. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen fiyat o kadar çoğalırken, faiz seviyesi arttıkça geri ödenecek olan para ise doğru orantılı olarak artıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, konut ya da gereksinim kredisinde en ideal faizi bulup banka şubelerine ya da mobil programları üzerinden müracaatını tamamlamak istiyor.
Son dakika kredi faiz haberi: Bankalara uğrayarak kredi çekecek olanlar taşıt, konut ve gereksinim faiz oranları amacıyla yayılan en cazip fırsatı merak ediyor. Bankalar ay sonu kredi faiz oranlarını duyurdu. Bu bağlamda da gereksinim, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en ideal üstünlüğü öğrenmek üzere incelemelerini sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda konumunu koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı sürat kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar doğrultusundan belirli periyotlarda yeniliyor. Her bankanın uyguladığı koşullar değişik olmakla birlikte genellikle bütün bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır.
Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Ülke genelinde pandemi sebebiyle özellikle ihtiyaç kredilerine ilgi artarken, konut veya otomobil alımı için kredi kullanmak isteyenlerin sayısı da bir hayli artmış durumda. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen konuların başında banka faiz oranları gelmekte.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: %1.55'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla