Son dakika kredi faiz depremi: İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları patladı! TEB, İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat Bankası-Vakıfbank-Akbank...

Son dakika kredi faiz haberi: Bankalara uğrayarak kredi çekecek olanlar taşıt, konut ve gereksinim faiz oranları amacıyla yayılan en cazip fırsatı merak ediyor. Bankalar ay sonu kredi faiz oranlarını duyurdu. Bu bağlamda da gereksinim, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en ideal üstünlüğü öğrenmek üzere incelemelerini sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda konumunu koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı sürat kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar doğrultusundan belirli periyotlarda yeniliyor. Her bankanın uyguladığı koşullar değişik olmakla birlikte genellikle bütün bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır.